10 Fragen und Antworten zu neuer Grazer Seilbahn

Für die Trasse müssen sieben Hektar Wald gerodet werden. Wie viele Hektar Wald wurden in den vergangenen fünf Jahren in Graz gerodet?

Rund 25 Prozent der Grazer Stadtfläche sind Wald, das sind 3111 Hektar. Wir erweitern den städtischen Forstbesitz seit heuer mit rund 270 Hektar und sichern so noch mehr Grünraum. Der Grazer Wald ist in den vergangenen Jahren gewachsen, nicht geschrumpft. Die genauen Zahlen werden wir bald präsentieren.