Lokalgast in Toilette überfallen und ausgeraubt

Drei Verdächtige festgenommen

Um eine Anzeigeerstattung durch das Opfer zu vermeiden, bedrohten die mutmaßlichen Täter den 21-Jährigen anschließend mit dem Umbringen. Der 21-Jährige ging trotz der Drohung zu einem Sicherheitsmitarbeiter des Lokales und erzählte ihm den Sachverhalt. Dieser verständigte die Polizei, begab sich in weiterer Folge selbstständig auf die Suche nach den Verdächtigen und konnte einen im Lokal bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Bei der Nachschau im Lokal trafen die Polizisten die beiden übrigen Verdächtigen an. Die drei Personen wurden festgenommen und in das Polizeianhaltezentrum Graz eingeliefert. Sie werden am heutigen Tag von Beamten des Kriminalreferates des Stadtpolizeikommandos Graz zum Tatverdacht vernommen.