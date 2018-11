„Überzeugt, niemand in Regierung ist Antisemit“

„Kein Platz für Antisemitismus“

In einem Interview mit der „Times of Israel“ vom Samstag bekräftigte die 53-jährige Politikerin, die selbst zwei Jahre lang in Israel lebte, nun: „Ich bin absolut überzeugt, dass weder er (FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache, Anm.) noch irgendein anderes Mitglied dieser Regierung antisemitisch ist oder Antisemitismus toleriert.“ Tatsächlich interessiere sich Strache „sehr für Israel, seine Geschichte und Kultur“ und habe „wiederholt betont, dass in seiner Partei kein Platz für Antisemitismus ist“, fügte Kneissl hinzu. „Ich bin zuversichtlich, dass im Laufe der Zeit auch diejenigen, die noch Zweifel haben, erkennen werden, dass dies nicht nur leere Worte sind.“