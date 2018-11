Ersthelfer attackiert und spurlos verschwunden

Gegen 23.00 Uhr flüchtete der 23-Jährige aus dem Bezirk Graz-Umgebung nach einem Streit mit seiner Lebensgefährtin mit seinem Pkw in Richtung Übelbach. Dabei kam er in einer Kurve der Übelbachstraße (L385) aus bisher unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab und kollidierte, bisherigen Ermittlungen zufolge, ohne Fremdbeteiligung mit einem Brückengeländer. Ein Zeuge bemerkte die Kollision und leistete sofort Erste Hilfe, welche der 23-Jährige jedoch ablehnte. In der Folge attackierte er den Ersthelfer und verletzte diesen unbestimmten Grades.