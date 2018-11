So schmeckt Weihnachten in Österreich

Alle Jahre wieder heißt es zumindest für ein Drittel der Österreicher: Kekse backen. Am liebsten die klassischen Vanillekipferl, dicht gefolgt von Linzer Augen und Rumkugeln, Kokos- und Nussbusserl, sowie Mürbteigkekse. Es genügt allein die Vorstellung an den herrlichen Duft und den süßen Geschmack um in Weihnachtsstimmung zu kommen. Dabei sind die Ursprünge des Keksebackens älter als das Fest selbst.



Bereits um 500 vor Christus formten die Ägypter aus Teig Gebilde mit religiösem Hintergrund, die häufig als Geschenke zu besonderen Anlässen gereicht wurden. Hierzulande entwickelte sich der Genuss von Keksen parallel mit dem Konsum von Tee, Kaffee und Kakao im 17. Jahrhundert. Der blieb lange Zeit aber nur der reichen Oberschicht vorbehalten. Erst Mitte des 19. Jahrhunderts, als Rübenzucker den teuren importierten Rohrzucker verdrängte, wurden die Bäckerein auch für das weniger betuchte Volk zugänglich. Das behalf sich in der Zwischenzeit indem sie ihr Brot mit Honig süßten, woraus der Lebkuchen entstand.



Ihre kompakte Größe verdanken die Kekse übrigens Prinzessin Henriette von Nassau-Weilburg (1797-1829), der evangelischen Gemahlin von Erzherzog Karl. Sie wollte den aus ihrer Heimat mitgebrachten Weihnachtsbaum mit Gebäckstücken behängen, wofür die stark verkleinert und zierlicher geformt werden mussten. Noch heute findet man diese besondere Dekoration in einigen Haushalten. Aber ob am Baum oder Teller - früher - selten später, landen sie da wo sie hingehören - in unserem Mund. Die besten traditionellen Rezepte dafür finden Sie in unserer Buchauswahl.