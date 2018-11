Niederlande ist Deutschlands Zünglein an der Waage

Ausgerechnet die Niederlande kann Erzrivale Deutschland am Freitag in die Zweitklassigkeit der Nations League schießen. Dafür muss ein Sieg gegen Weltmeister Frankreich her. Selbst die Finalrunde ist für den WM-Zuschauer noch machbar, die Stimmung rund um die Elftal scheint prächtig wie lange nicht: „Schön, dass das Vertrauen in die Mannschaft wieder da ist“, sagte Teamchef Ronald Koeman.