Lady Gaga verschenkte Kreditkarten an Feuer-Opfer

Funke will Feuer-Erfahrung in Geschichten einfließen lassen

Die deutsche Kinderbuch-Bestsellerautorin Cornelia Funke will ihre Erfahrungen bei den verheerenden Bränden in Kalifornien in ihrem Werk verarbeiten. „Ich wäre eine schlechte Schriftstellerin, wenn das nicht in irgendeiner Form in meine Geschichten einfließen würde“, sagte die Autorin, die 2005 von Hamburg in die USA gezogen war, in Hamburg.