DFB-Legende: Nations League „wieder abschaffen“

Deutschland droht vor dem abschließenden Nations-League-Gruppenspiel am Montag in Gelsenkirchen gegen die Niederlande der Abstieg aus der höchsten Liga. „Vielleicht ist es sogar ein Vorteil, wenn wir beim nächsten Mal in Liga B gegen kleinere Nationen spielen und uns mit weniger Druck auf das nächste Großereignis vorbereiten können“, urteilte Vogts.