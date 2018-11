Novak Djokovic lässt Zverev keine Chance

Novak Djokovic ist am Mittwoch bei den ATP Finals in London klar auf Halbfinalkurs geblieben. Der topgesetzte Serbe entzauberte den Deutschen Alexander Zverev in knapp 77 Minuten mit 6:4, 6:1. Er könnte sich abhängig vom zweiten Gruppenmatch am Abend schon vor seinem letzten Spiel gegen John Isner zum achten Mal für das Masters-Halbfinale qualifizieren.