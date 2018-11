Habsburg-Lothringen sieht „kleinkarierte“ Republik

Mit einem Staatsakt in der Wiener Staatsoper hat das offizielle Österreich am Montag den 100. Jahrestag der Errichtung der Republik gefeiert (siehe auch Video unten). Schon am Wochenende davor war das „Haus der Geschichte Österreich“ (hdgö) feierlich eröffnet worden. Doch nicht alle sind angesichts 100 Jahre Republik in Jubelstimmung. „Österreich wird zusehends geschichtslos, denn wir verkürzen unsere Geschichte zumeist nur mehr auf die letzten 100 Jahre und vergessen dabei oft sieben Jahre“, macht Ulrich Habsburg-Lothringen gegenüber krone.at seinem Unmut über die „kleinkarierte“ Republik Luft.