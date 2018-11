Dürfen wir noch Patrioten sein?

Am 12. November 1918 wurde die Monarchie durch eine Republik ersetzt. Dieser Meilenstein in der österreichischen Geschichte ist am Montag mit einem Staatsakt in der Wiener Staatsoper gebührend gefeiert worden. Für viele war das Jubiläum ein guter Anlass, um zurückzublicken, sich mit der eigenen Identifikation mit dem Heimatland auseinanderzusetzen und vielleicht auch stolz darauf zu sein, wie sich das Land entwickelt hat.