Privatflug auf Telekom-Kosten nach Terroranschlag

Ein Golfausflug nach Spanien hat am Dienstag Richterin Marion Hohenecker im Telekom-Strafprozess gegen Ex-Lobbyist Peter Hochegger, Ex-FPÖ-Politiker Walter Meischberger und Ex-Telekom-Vorstand Rudolf Fischer beschäftigt. Wegen des geplanten Baus eines Golfplatzes in Wien, den die Telekom mitsponsern hätte können, reisten Meischberger und Fischer gemeinsam mit dem damaligen Finanzminister Karl-Heinz Grasser und dem Immobilienmakler Ernst Karl Plech nach San Sebastian, um auszuloten, was in Wien möglich wäre. Während die Hinflüge auf eigene Kosten per Linienflug erfolgten, saßen die Beteiligten auf dem Rückflug in einem Privatjet - auf Kosten der Telekom.