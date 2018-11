Rätselhafte Explosion: „Böller-Duo“ ausgeforscht

Ein lauter Knall hat am Montagabend für Unruhe in Wattens in Tirol gesorgt. Nachdem die Ursache zunächst völlig unklar war, führte eine Zeugenaussage zu einem 15- und einem 25-Jährigen. Das Duo räumte schließlich bei seiner Befragung ein, einen Böller gezündet zu haben. Den beiden droht jetzt eine Anzeige.