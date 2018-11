Fahrerloser Mercedes „parkte“ mitten in Geschäft

Viel Glück im Unglück war am Sonntag bei einem kuriosen Unfall in Lermoos im Tiroler Bezirk Reutte mit im Spiel: Ein kurz zuvor geparktes Auto machte sich im Dorfzentrum selbstständig und krachte in ein Geschäft, wo es mitten im Verkaufsraum stehen blieb. Verletzt wurde dabei niemand.