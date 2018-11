Slowakin bei Fasanjagd versehentlich erschossen

Eine Fasanjagd hat in der Slowakei am Samstag ein tragisches Ende genommen: Ein Jäger feuerte versehentlich auf eine Frau, die bei der Treibjagd behilflich war, und traf sie in den Rücken. Die 29-Jährige wurde schwer verletzt ins Spital von Nitra gebracht, wo sie am Samstagabend starb.