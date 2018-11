Wolff: „Man hätte mich für geisteskrank erklärt“

Toto Wolff - dieser Name bürgt für Qualität. Im Jänner 2013 trat der 46-jährige Wiener die Nachfolge von Norbert Haug als Motorsportchef von Mercedes GP mit dem klaren Ziel an, die Performance zu steigern. Der Rest ist Geschichte - in Brasilien könnte er heute den zehnte WM-Pokal (fünf Fahrer- und vier Marken-Titel sind bereits fix) abstauben und einen Megarekord einstellen. Beeindruckend!