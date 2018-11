US-Waldbrände: Tote und Tausende auf der Flucht

Mehrere Waldbrände in Kalifornien (siehe Video oben) haben Tausende Menschen in die Flucht geschlagen. Mindestens neun Menschen sind ums Leben gekommen, teilte das Sheriff-Büro in Butte County mit. Die Menschen hätten versucht, den Flammen zu entkommen. Im Norden des Bundesstaates an der Westküste der USA brannte am Freitag bereits eine Fläche von rund 28.000 Hektar.