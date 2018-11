Djokovic - Nadal in Saudi-Arabien abgesagt!

Das umstrittene Showmatch zwischen den Tennisstars Novak Djokovic und Rafael Nadal in Saudi-Arabien findet nun doch nicht statt. Wegen der Verletzung des Spaniers Nadal sei das für den 22. Dezember in Dschidda geplante Spiel abgesagt, bestätigte der Serbe Djokovic am Freitag in London der BBC. Nach der Tötung des saudischen Journalisten Jamal Khashoggi hatte es heftige Kritik an dem geplanten Auftritt der beiden Topstars in Saudi-Arabien gegeben.