SPÖ-Politiker ließ sich auf Stadtplatz verewigen

Obwohl rathausintern über das „Pflasterspektakel“ gewitzelt wird, sorgt der nun aufgeflogene Zwischenfall für Kopfschütteln. „Ich weiß nicht, was ihn da geritten hat. Im Mittelalter haben sich Baumeister heimlich wo verewigt, aber heute?!“, kann sich auch Steyrs Bürgermeister Gerald Hackl (SP) die Idee seines Magistratsmitarbeiters Franz-Michael Hingerl, der übrigens auch für die SPÖ im Gemeinderat sitzt, nicht erklären. Über eine Länge von 50 Metern hat Hingerl seinen Namen in Großbuchstaben vor dem Rathaus in das neue Pflaster legen lassen. Die Anweisung hat er den Arbeitern eigenmächtig gegeben, von der Stadtpolitik hat davon niemand etwas gewusst.