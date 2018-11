Ohne Auto geht im Waldviertel gar nix

Untersucht haben jetzt die Fachleute des Verkehrsclubs das Verhältnis zwischen der Zahl der Einwohner und jener der Pkw. Das Ergebnis beweist, dass man in Ballungsräumen leicht und gerne auf das Auto verzichten kann: Die Städte Wiener Neustadt, St. Pölten, Krems sowie Waidhofen an der Ybbs führen mit bis zu 602 Autos pro 1000 Einwohner die Liste der Regionen mit den verhältnismäßig wenigsten Fahrzeugen an. Am anderen Ende der Skala ist indes das Waldviertel geballt vertreten. Die Bezirke Horn, Gmünd und Zwettl pendeln sich bei 682 bis knapp 700 Pkw pro 1000 Einwohner ein.