Laudas ehrgeiziges Ziel: In Abu Dhabi mit dabei!

Ein Telefonat zwischen Lauda und Ecclestone machte rasch die Runde. Österreichs dreifacher Weltmeister, der erst am 24. Oktober das Wiener AKH verlassen durfte und weiterhin unter ärztlicher Aufsicht steht, soll „Mister E“ laut dem „Blick“ erzählt haben, dass es „mir schon besser geht, ich viele Pulver schlucken und sehr diszipliniert sein muss“. Nun will das Kämpferherz Lauda 16 Wochen nach seiner Lungentransplantation schon wieder zurück in den Formel-1-Zirkus.