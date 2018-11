Das ist die neue Front gegen US-Präsident Trump

Auch Ureinwohnerinnen vertreten

Als erste US-Ureinwohnerinnen im Kongress gehen Deb Haaland (57) und Sharice Davids (38) in die Geschichtsbücher ein. Die Juristin Haaland war zwei Jahre lang Verwalterin eines Ureinwohnergebiets, ehe sie zur Chefin der Demokratischen Partei in New Mexiko gewählt wurde. Davids ist Anwältin und war früher als Kampfsportlerin aktiv. Sie geht wie Polis offen mit ihrer Homosexualität um.