Trauer um weltberühmte Giraffe „Mukulu“

„Mukulu“ hat in seinem langen Leben viel erlebt: Geboren in Perth, 1996 übersiedelt nach Victoria und schließlich in Melbourne heimisch, hat der zehnfache Urgroßvater nach 23 Jahren am Mittwoch sein Leben ausgehaucht. „Mukulu“ hatte bereits einige Wochen Appetitlosigkeit gezeigt, sein Gesundheitszustand verschlechterte sich zusehends.



Bild schärfte Bewusstsein

Berühmt wurde „Mukulu“ durch ein Foto, auf dem er mit seiner Mutter „Misha“ zu sehen ist: Diese beugt sich zu ihrem Kalb und küsst es auf den Kopf. Das Bild entstand für eine Westaustralische Zeitung, wurde ein beliebtes Motiv und half so entscheidend mit, das Bewusstsein für die gefährdeten Rothschild-Giraffen zu schärfen.