So lieben wir Österreicher unsere Krapfen

Am 11. November um 11:11 Uhr fällt der Startschuss für den Fasching. Von jetzt an laufen die Vorbereitungen auf die lustige Narrenzeit im Februar und die Bäckereien locken schon überall mit leckeren Krapfen. Während das köstliche Gebäck mittlerweile in den unterschiedlichsten Varianten erhältlich ist, lieben die Österreicher den klassischen Marillenkrapfen immer noch am meisten.