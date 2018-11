Rave On: Hinter den Kulissen der Electro-Szene

In „Altered States“ betrachte Collin die aufstrebende Rave-Szene und die damit einhergehende Wiederauferstehung von Hippie-Kultur, Gemeinschaftsdenken und anarchistischer Lebensqualität. In „Rave On“ sieht er die Szene nun mit etwa 20 Jahren Verspätung und vergleicht den damaligen Stand mit dem heutigen, der sich wesentlich stärker mit der Kapitalisierung der Welt befassen muss. So spricht der Autor deutlich an, wie die leeren Räume in Berlin nach dem Mauerfall zuerst zu wahren Technopalästen wurden, dann aber ebenso von der Gentrifizierung vernichtet wurden wie die vielen Underground-Clubs in New York, die der einstige Bürgermeister Rudy Giuliani mit beachtlicher Geschwindigkeit schließen ließ. Doch wo Repressalien, dort auch aufkeimende Bewegungen. So thront der Berghain mit seinem weltbekannten Türsteher Sven Marquardt als unumstößliche Instanz für Partygänger aus ganz Europa, entwickelt sich in Brooklyn eine queere House-Szene und kämpfen diverse Klubs in Ibiza gegen den EDM-Totalausverkauf. Auch von illegalen Rave-Partys in österreichischen Lichtungen wird berichtet.