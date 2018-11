Heißester Superclasico aller Zeiten in Argentinien

Argentinien ist ein fußballverrücktes Land, in dessen Hauptstadt Buenos Aires das runde Leder den Takt vorgibt. Was sich allerdings an diesem Wochenende dort abspielen wird, haben selbst die hartgesottensten Fans nie zu träumen gewagt: Erstmals in der Geschichte treffen die beiden Erzrivalen Boca Juniors und River Plate im Finale der Copa Libertadores, dem Gegenstück zur europäischen Champions League, aufeinander. Damit kommt es am Samstag wohl zum heißesten Superclasico aller Zeiten. Schon im Vorfeld herrschte Ausnahmezustand. Und dieser wird wohl bis zum Rückspiel am 28. November auch noch anhalten.