B 68: Unfallstelle Sulz ist endgültig Geschichte

„Die B 68, Feldbacher Straße, war im Knotenbereich in Sulz in der Marktgemeinde St. Margarethen an der Raab als Unfallhäufungsstelle ausgewiesen. Durch die nun umgesetzten Maßnahmen wurde einerseits die Verkehrssicherheit wesentlich erhöht und andererseits kann dieser Streckenabschnitt künftig, falls erforderlich, als Autostraße verordnet werden. Sowohl in punkto Zeitplan als auch in punkto Gesamtkosten in der Höhe von vier Millionen Euro gab es eine Punktlandung. Danke an alle Beteiligten für die perfekte Umsetzung des wichtigen Vorhabens“, so Verkehrslandesrat Anton Lang anlässlich der Verkehrsfreigabe am Montag.