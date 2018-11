Stadt Graz baut Seilbahn auf den Plabutsch

Die schwarz-blaue Grazer Rathauskoalition ist sich einig: Der Plabutsch wird per Seilbahn als großes Naherholungsgebiet für die Grazer erschlossen. Die Seilbahn soll ja auch hinunter zum Thalersee führen. Die Details will man am Mittwoch präsentieren. Geschätzte Kosten: 25 bis 30 Millionen Euro.