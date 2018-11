Muse: Mit Vollgas zurück in die 80er-Jahre

Worum dreht sich „Simulation Theory“ am Ende? Geht es um die Theorie, dass wir nicht unbedingt reale Personen sind, sondern bloß ein Gedankenkonstrukt in diesem Universum sein könnten?

Ist gibt eine reale Theorie darüber, die dokumentiert wurde. Matt hat darüber gelesen und wir haben früh darüber gesprochen, als wir noch überlegten, wohin das Album gehen soll. Sie dreht sich grundsätzlich um die Macht und Kraft von Computern und wie schnell sich in diesem Bereich alles entwickelt. Heute verwenden Wissenschaftler Computersimulationen um herauszufinden, wie die Welt endstanden ist oder sie enden könnte. Es gibt sehr viele virtuelle Simulationen. Es gibt die Theorie, dass diese aufsteigende Macht von Computern so weit gehen könnte, dass sie in der Lage wären, das Universum und die Zeit virtuell zur Gänze zu entdecken. Das könnte sich dann so anfühlen, als wäre es echtes Leben und wenn du an dem Punkt angelangt bist, gibt es auch die Theorie, dass all das, was wir jetzt gerade tun, eine reine Simulation ist. (lacht) Es ist eine wilde Theorie, das ist uns bewusst, aber virtuell schreiten wir so schnell voran, dass du irgendwann vielleicht wirklich hinterfragen musst, was nun real ist und was nicht. Uns hat das Thema begeistert. Das Album ist so eine Art von Schirm, die diese Theorie grob unter sich versammelt.