Österreich erstmals mit Trio bei den ATP Finals

Tennis-Nation Österreich

„Natürlich kann ich es von der Leistung her überhaupt nicht einschätzen. Meine oberste Priorität liegt einfach darin, meinen Körper so in Schuss zu bringen, dass ich dort auf den Platz gehen kann.“ Allein die Qualifikation ist schon ein Sieg für Peya. „Vor einem Jahr bin ich über 70 in der Welt gestanden, also da war ich schon weit weg von dort. Dann so eine Saison hinzulegen, ist schon sensationell aus meiner Sicht auch.“ Ihn freut die rot-weiß-rote Dichte in London. „Drei Österreicher für ein Land wie Österreich: das zeigt wieder was für eine starke Tennis-Nation wir eigentlich sind.“