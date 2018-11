Austrianer und Rapidler teilen sich Öffi-Sitzbank!

„Wenn man in eine Straßenbahn, einen Bus oder in die U-Bahn einsteigt, so ist man Teil einer bunt zusammengewürfelten Fahrgemeinschaft. Egal ob Alt oder Jung, ob rebellisch oder Klassenbeste/r, ob WienerIn oder auf Durchreise: in den Öffis sind alle willkommen“, so Günter Steinbauer, Geschäftsführer der Wiener Linien.