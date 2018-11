Zwentendorf doch aufsperren? Jetzt abstimmen!

Am Montag jährt sich zum 40. Mal die Volksabstimmung über das Atomkraftwerk in Zwentendorf, als sich 50,47 Prozent der Österreicher gegen die Inbetriebnahme des AKW entschieden. Zu diesem Anlass ruft die EVN als heutiger Betreiber der Anlage zu einer „Wiederholung“ der Abstimmung auf, teilte Unternehmenssprecher Stefan Zach am Sonntag mit.