Steckt Sprayer-Bande hinter Einbruch im Außerfern?

In der Zeit zwischen 12 und 14 Uhr stiegen die Unbekannten am Feiertag in das Vereinslokal ein. Die Täter besprühten dabei auch das Inventar und Ausrüstungsgegenstände mit einem Spray und richteten dadurch einen nicht unerheblichen Schaden an. Auf einen Schrank sprühten sie die Zahl „187“. „Möglicherweise ein Hinweis auf eine Straßenbande, deren Mitglieder mit Graffiti-Sprayen in Verbindung stehen“, glaubt die Exekutive. Die Polizei Reutte bittet um zweckdienliche Hinweise.