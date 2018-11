Baldwin nach Festnahme: „Anschuldigung falsch“

Anschließend machte Baldwin in einem Artikel im „New York Magazine“ seinem Ärger Luft und schrieb, er habe das Leben in der Öffentlichkeit satt. In New York könne seine kleine Tochter kein „normales Leben“ führen. Baldwin schimpfte in dem Artikel über die Medien, über die Stadt, in der er seit 1979 wohnt, und über das Leben in der Öffentlichkeit in den USA im Allgemeinen.