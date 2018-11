Leicester City fliegt nach Spiel zu Begräbnis

Leicester City mit Christian Fuchs bestreitet in Cardiff (Samstag) das erste Spiel nach dem tödlichen Unfall von Clubbesitzer Vichai Srivaddhanaprabha am vergangenen Samstag. In Gedenken an die Opfer des Hubschrauberabsturzes werden in der Premier League alle Fußballprofis mit Trauerflor einlaufen. Vor den Partien soll es eine Schweigeminute geben.