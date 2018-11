Islamisten wollen Pakistan jetzt ins Chaos stürzen

Taseer hatte seine offen ausgesprochene Sympathie für Asia Bibi und die Kritik an den Blasphemiegesetzen des Landes mit seinem Leben bezahlt - er wurde 2011 von einem seiner eigenen Leibwächter am helllichten Tag erschossen. Chefankläger des Mörders war damals Saiful Malook. Er habe den Fall übernommen, als andere sich geduckt und Angst vor Repressalien von Extremisten gehabt hätten, so der Anwalt in einem Interview. Seine Anklage führte zur Verurteilung und anschließenden Hinrichtung des Politiker-Leibwächters - der dennoch landesweit von Islamisten als Held gefeiert und später sogar mit einem Schrein am Stadtrand von Islamabad geehrt wurde.