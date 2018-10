Freispruch für Christin: Islamisten-Mob randaliert

Nachdem ein Gericht in Pakistans Hauptstadt Islamabad das wegen angeblicher Blasphemie verhängte Todesurteil gegen die Christin Asia Bibi aufgehoben und deren sofortige Freilassung angeordnet hat, kam es am Mittwoch im gesamten Land zu gewaltsamen Protesten. Wutentbrannte Islamisten-Mobs zogen in allen größeren Städten plündernd durch die Straßen. Erst durch den Einsatz des Militärs konnte die Lage wieder unter Kontrolle gebracht werden.