Diese Stars sollen hinter Bayerns Wut-PK stecken

„Back to earth“

Thema soll unter anderem Rummenigges Aussage („Es wäre in seinem Sinne und in dem des Klubs, wenn er ‚back to earth‘ kommen würde“) zum abgehobenen Mode-Image von Boateng gewesen sein. Dem Abwehr-Hünen soll diese Stichelei ordentlich gestunken haben. Auch Lewandowski hatte ganz öffentlich bemängelt, dass er „keinen Schutz vom Verein empfunden“ habe, als er Ende der letzten Saison wegen seiner Torflaute angefeindet worden war. „Keiner der Bosse hat mich verteidigt“, beschwerte sich der 30-Jährige in der deutschen „Bild“ damals.