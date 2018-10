Bayerns Medienschelte: „Herabwürdigend, hämisch!“

„Die Kritik an den deutschen Nationalspielern nach der Niederlage gegen die Niederlande, besonders an den Spielern des FC Bayern, das können wir nicht akzeptieren. Das war eine Abrechnung“, öffnete Rummenigge die Pressekonferenz. Es fehle den Medien an Würde und Anstand, Polemik kenne offenbar keine Grenzen. „Auch die Kritik an unseren verdienten Spielern Arjen Robben und Franck Ribery ist unverschämt, respektlos und polemisch.“ Dass bei den Innenverteidigern Mats Hummels und Jerome Boateng zuletzt von „Altherrenfußball“ die Rede war, „kann ich nur noch eines sagen: ‘Geht‘s eigentlich noch?‘“ Rummenigge kritisierte wie auch Hoeneß in diesem Zusammenhang TV-Experten, „die mal bei diesem Klub gespielt haben“ - und meinte damit wohl unter anderem Lothar Matthäus und Stefan Effenberg.