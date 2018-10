Gruppensieger! U17-Team erkämpft in Slowenien 1:1

Österreichs Fußball-U17-Nationalteam hat die erste Phase der EM-Qualifikation als Gruppensieger beendet. Dem ÖFB-Nachwuchs reichte dafür am Dienstag zum Abschluss der Gruppe 3 in Brdo pri Kranju ein 1:1 (1:1) gegen Gastgeber Slowenien. Wie die Österreicher standen auch die Slowenen schon als Teilnehmer der Eliterunde fest, die im März 2019 gespielt wird. Die EM-Endrunde folgt im Mai in Irland.