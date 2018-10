„Die Regierung löscht Brände, die sie selber legt“

Betrug gehöre klarerweise bekämpft, aber das sei auch schon immer so gewesen, auch in Zusammenarbeit mit der Polizei. Dazu seien die Prüfsysteme in Wien auch sehr vielschichtig und erstrecken sich vom Antrag bis hin zur Auszahlung und werde auch im Einzelfall genau ins Auge genommen. Allerdings: „Wir haben in Wien ein klares Bekenntnis dazu - und dafür genieren wir uns auch überhaupt nicht -, dass Kinder nicht in Armut leben müssen. Menschen, die unsere ausgestreckten Hände brauchen, dürfen wir nicht als Betrüger hinstellen.“