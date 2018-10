Verdächtiger nach drei Jahren von Polizei erwischt

Mit einem Messer in der Hand überfiel am 12. August 2015 ein Unmaskierter eine Trafik in der Eckertstraße. Der Geldschein, dem ihm die Trafikantin übergab, war ihm zu wenig, daher griff er selbst in die Kassa und flüchtete. Drei Jahre später konnte der Mann von der Polizei identifiziert werden. „Er wurde in seiner Wohnung festgenommen“, sagt Wolfgang Kostelenski von der LKA-Raubgruppe. Der Verdächtige gestand den Überfall ein und nannte seine Spiel- und Alkoholsucht als Motiv. Dass er allerdings nach so langer Zeit erwischt werden würde, damit hatte er nicht gerechnet. Nun sitzt er in der Justizanstalt Graz-Jakomini.