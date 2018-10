Einbrecher plündern und verwüsten Promi-Wohnung

Nachbarn bemerken Einbruch am helllichten Tag

Die Täter drangen gegen Mittag in die Wohnung von Mucha ein, die nach der Trennung von ihrem Mann erst vor Kurzem das neue Heim bezogen hatte. „Um 13 Uhr rief mich meine Nachbarin an und fragte, warum zwei südländisch aussehende Männer aus der neuen Wohnung meiner Gattin in Wien-Wieden heraussteigen“, schilderte ihr Ex der Zeitung den Vorfall. Das Paar hatte sich vor Kurzem einvernehmlich getrennt.