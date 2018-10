LA Galaxy mit Ibrahimovic verpasst Play-off-Einzug

An LA Galaxy vorbei schob sich Real Salt Lake auf den letzten Play-off-Platz der Western Conference. In der Eastern Conference hievten sich die New York Red Bulls mit Daniel Royer (ab 79.) dank eines 1:0 gegen Orlando auf Platz eins. Ismael Tajouri (ab 85.) holte mit dem New York City FC ein 3:1 gegen Philadelphia, das Team beendete die Tabelle im Osten damit auf dem dritten Rang.