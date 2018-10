3:4 bei Fehervar: Caps kassieren nächste Pleite!

Zwei Tage nach der ersten Saisonniederlage sind die Vienna Capitals in der Erste Bank Eishockey Liga auch am Sonntag leer ausgegangen. Die Wiener mussten sich bei Fehervar mit 3:4 geschlagen geben. Auch der Tabellenzweite Graz 99ers (1:2 in Dornbirn) und der bisherige Dritte HCB Südtirol (4:8 gegen Salzburg) bezogen Niederlagen. Im ersten von vier Spielen in acht Tagen verspielte der VSV gegen die Black Wings Linz eine 3:0-Führung und verlor mit 4:5. Der KAC besiegte Schlusslicht Znojmo mit 2:1, Innsbruck siegte in Zagreb 3:2.