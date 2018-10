Hackerangriff in Tirol: Zehntausende Euro Schaden

Zwischen beiden Firmen besteht eine Geschäftsverbindung, so die Polizei, und dass per E-Mail das Empfängerkonto in China geändert werden solle, war schon früher vorgekommen und völlig korrekt abgewickelt worden. Deshalb schöpfte man in Tirol auch dieses Mal keinen Verdacht, zumal die Angaben in den E-Mails „echt“ waren und der Wortlaut in üblicher Form verfasst worden war.