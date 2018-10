Verstappen dominiert Training, Vettel weit zurück

WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton, dem am Sonntag (20.10 Uhr) im Rennen Rang sieben zur vorzeitigen Krönung reicht, belegte im ersten Training Platz fünf, im zweiten Rang sieben. Sein WM-Herausforderer Sebastian Vettel kam im Ferrari in der ersten Session nicht über Platz sieben hinaus, in der zweiten belegte der Deutsche immerhin Rang vier. Vettel muss allerdings den drittletzten Grand Prix der Saison gewinnen, um die WM-Entscheidung noch vertagen zu können. Hamilton darf dann höchstens Achter werden. Der Brite tritt mit einem Vorsprung von 70 Punkten im Klassement auf Vettel an.