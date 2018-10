KH Nord: Unterlagen für Kommission sind zensiert

„Das hat System“

„Das hat System“, ärgert sich NEOS-Klubobmann Christoph Wiederkehr. „Der KAV bestimmt, was wir in der Kommission sehen dürfen und was nicht. Beschwerdemöglichkeiten haben wir in Wien nicht, die gibt es nur auf Bundesebene. So gibt es Seiten, auf denen alles weggestrichen wurde.“