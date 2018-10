Hirscher: „Will mir nicht die Zunge verbrennen“

Seine Fans können aber sicher sein: Am Siegeshunger des Champions hat sich nichts geändert. Alles wie immer. Auch das traditionelle Tiefstapeln. „Ich seh das nicht als Tiefstapelei! Ich versuche nur, Realist zu sein, will mir nicht die Zunge verbrennen. Zu diesem Zeitpunkt des Jahres gibt es viele Fragezeichen!“ Und Sölden ist immer ein besonderes Rennen. Das weiß auch Hirscher: „So zeitig in der Saison so ein schwieriger Riesentorlauf! Ganz schön knackig für einen Einstand.“