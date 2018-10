Veith vor Sölden-Comeback: „Ich weiß, wie’s geht“

Geblieben vom Jubeltag im ewigen Eis ist bei der heute 29-Jährigen die Erinnerung an die Erleichterung auf dem Siegespodest. Weil Anna damals als regierende Gesamt-Weltcupsiegerin erstmals den vollen Druck einer Nationalheldin zu spüren bekam. „Die Erwartungen der Öffentlichkeit waren sehr hoch. Aber ich war in einer Mega-Form und konnte dem so standhalten. Dieser Druckdaher gehört dieser Sieg in Sölden für mich zu den ganz besonderen Erfolgen.“